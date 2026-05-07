UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は6日に準決勝第2戦を行い、パリSG(フランス)がバイエルン(ドイツ)を2試合合計6-5で破り、2シーズン連続で決勝進出を果たした。パリSGの欧州CL決勝進出を受け、パリ市内ではサポーターによる祝賀ムードに包まれた。その一方、各地で混乱も発生した。仏『レキップ』によると、フランス内務大臣ローラン・ニュネズ氏は7日、パリ都市圏で127人が身柄を拘束されたことを明かしている。バイエル