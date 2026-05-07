元サッカー日本代表でヴィッセル神戸所属の大迫勇也（35）の妻でモデル、タレントの三輪麻未（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。第3子出産を報告した。三輪はわが子の小さな足を写した写真をアップ。「春の光とともに、待望の第三子を出産いたしました。新しいいのちを迎え、やさしい幸せに包まれる一方で、目まぐるしくもいとおしい毎日を過ごしております」とドイツでの誕生を報告。「これまであたたかく見守ってくださっ