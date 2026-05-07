卓球の世界選手権団体戦（７日、英ロンドン）で、女子中国代表が順調に白星を重ねている。メダルを懸けた準々決勝では韓国と対戦。第１試合で王曼碰が申裕斌をストレートで下すと、第２試合は孫穎莎がフルゲームの末に辛勝する。第３試合は王芸迪が勝利を収め、４強入りを決めた。絶対女王の戦いぶりを自国メディアも一斉に伝えた。「北京日報」は「第１試合で世界ランキング２位の王曼碰が全力を出し切り、世界