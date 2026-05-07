ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は7日、3日目を終えた。遠藤エミ（38＝滋賀）が苦しんでいる。初日ドリーム戦で6着に敗れると2日目以降も5、2、6着。いまだ白星をつかんでいない。低迷の原因はズバリ、機力不足。「足の上積みはないです。いろいろやってるけど良くなる感じがないし、気になるところだらけ」と50号機の動きに不満で「足合わせしても弱いし、勝てる人がいない」と嘆き節は続く。3