俳優の大和田獏さん、大和田美帆さん親子が6日、東京・世田谷区でチャリティーイベント『第2回こどわらフェス』を開催。観客を前に歌や手品を披露し、会場を盛り上げました。獏さんと美帆さんは2023年に親子で『ばくみほ』というユニットを結成。これまでの俳優経験や、美帆さんの音楽療法士などの資格をいかして、参加型の音楽会や紙芝居、絵本の読み聞かせを行うなど、主に子ども病院や障がい児療育施設、幼稚園を訪問し、パフォ