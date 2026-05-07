セブン―イレブン・ジャパンは１２日から期間限定で、一部の商品を５０％以上増量して販売する。対象はチャーハンやスイーツなど計１２品目で、値段を維持したまま順次発売する。６月１日まで。これまでの増量キャンペーンでは一部の具材などを増量していたが、今回は大半で「総重量を５０％以上」とした。人気商品を中心に商品を入れ替えながら販売する。マーケティング本部長の岡嶋則幸氏は７日の説明会で「一目見て増量感が