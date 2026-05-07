３日、大同古城を散策する観光客。（大同＝新華社配信）【新華社北京5月7日】中国文化・観光部が7日公表した労働節（メーデー）連休（1〜5日）の観光データによると、国内旅行者数は前年同期比3.6％増の延べ3億2500万人、旅行消費額は2.9％増の1854億9200万元（1元＝約23円）だった。