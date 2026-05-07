サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相とオンラインで会談する赤沢経産相＝7日、ブリュッセル（経産省提供・共同）【ブリュッセル共同】赤沢亮正経済産業相は7日、サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相とオンラインで会談した。中東情勢の悪化に伴う原油の供給混乱を踏まえ、安定調達に向けて協力を強化することで一致。両国で作業部会を7日付で立ち上げ、具体策を検討する。サウジ産の原油は日本の全輸入量