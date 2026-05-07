メ～テレ（名古屋テレビ） 今年のゴールデンウィークは日並びが良く、この地方でも多くの人出がありました。 ＪＲ東海によりますと、4月24日から5月6日までの東海道新幹線の利用者数は前の年と比べて4％増えて493万2千人でした。 5月2日は上下合わせて49万3千人が利用し、ゴールデンウィーク期間中の1日あたりの利用客として過去最大でした。 空の便では、4月29日から5月6日までに中部