７日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、気象コーナーで日本各地で気温２５度以上の夏日が続出。８日午後には各地でゲリラ雷雨の恐れがあることを伝えた。気象予報士の細川栞さんが「明日午後のゲリラ雷雨の予想を見ますと、かなり広範囲で不安定な状況となりそうです」と伝えると、キャスターの大越健介氏「ゲリラ雷雨と言うと、もうちょっと先に起きるものじゃないかって気持ちがあるん