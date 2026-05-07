中国国家外貨管理局。（北京＝新華社記者／劉開雄）【新華社北京5月7日】中国国家外貨管理局が7日発表した4月末時点の外貨準備高は3兆4105億ドル（1ドル＝約156円）となり、前月末比で684億ドル（2.1％）増加した。