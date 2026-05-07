■卓球世界選手権 男子団体戦 準々決勝日本 3−1 ドイツ（日本時間7日、英・ロンドン）日本男子（世界ランク4位）は3−1でドイツ（同5位）を下し、準決勝進出を決めた。3位決定戦は行われないため、日本の銅メダル以上が確定。日本は準決勝で、スウェーデンと台湾の勝者と戦う。コート上のインタビューに応じた張本は「日本の2大会ぶりのメダルを決めることができて、そのことだけがうれしいです」と喜び、準決勝に向けて「次の