アメリカのルビオ国務長官は、イラン攻撃をめぐってトランプ政権との関係が悪化したローマ教皇レオ14世と会談しました。アメリカの国務省は7日、バチカンを訪問中のルビオ国務長官がローマ教皇レオ14世と会談したと発表しました。「中東情勢や西半球での共通の関心事について協議した」としていて、イラン情勢などについて議論したものとみられます。また、国務省は「会談はアメリカとローマ教皇庁の強固な関係、そして平和と人間