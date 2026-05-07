「卓球・世界選手権・団体」（７日、ロンドン）決勝トーナメントの準々決勝が行われ、男子の日本はドイツに３−１で勝ち４強入りした。３位決定戦がないため、日本の２大会ぶりのメダル獲得が決まった。シングルスで３勝したチームの勝ちで、日本は張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（フリー）が連勝。戸上隼輔（井村屋グループ）は敗れたが、張本が２勝目を挙げて試合を決めた。第１試合で張本はドゥダを３−０で圧倒。