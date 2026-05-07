よしもと漫才劇場とオタフクソース（広島市）がコラボし、６組の若手芸人がコナモンメニューをテーマにした漫才、コント動画の再生数と「いいね」の数を競った「第一回コナ−１グランプリ」の表彰式イベントが、７日、大阪市のよしもと道頓堀シアターで開催され、お笑いコンビ・ドンデコルテが優勝した。エバース、ツートライブ、豪快キャプテン、天才ピアニスト、フースーヤとポイントを競い、トータル２８万回を超える再生数