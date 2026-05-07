ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は7日、3日目を終えた。初日のドリーム戦でインから2着に敗れた高憧四季は3日目を3、3着にまとめて得点率17位につける。「ペラと整備で全体的に良くなった。バランス型で中の上くらいだと思う。エンジン的には満足している。この足ならチャンスは十分ある」と手応えも上向いた。4日目は11R4号艇。気合の走りで勝負駆け成功に期待したい。