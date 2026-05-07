男子準々決勝のドイツ戦でプレーする張本智和＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】卓球の世界選手権団体戦は7日、ロンドンで準々決勝が行われ、男子の日本はドイツを3―1で下し、4強入りした。3位決定戦がないため、2大会ぶりのメダル獲得が決まった。シングルスで3勝挙げたチームが勝ちで、張本智和（トヨタ自動車）と松島輝空（フリー）が連勝。戸上隼輔（井村屋グループ）が敗れたが、張本智が第4試合をストレート勝ちした。