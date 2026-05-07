皇族数の確保策について、中道改革連合は7日、旧皇族の男系男子を養子に迎え皇族とする案についても認める方向で、大筋一致した。皇族数の確保策を巡り意見集約を目指す中道は、「安定的な皇位継承に関する検討本部」の会合を開き、男系男子を養子に迎える案について「旧11宮家の子孫を対象に認める」方向で、大筋一致した。また、女性皇族が結婚後も身分を保持する案に賛成する立場を確認したが、夫と子の身分については、党内の