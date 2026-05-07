2022年銅メダル以来、2大会ぶり卓球の世界選手権団体戦が7日、英国・ロンドンで行われ、男子準々決勝で国別世界ランク4位の日本は同5位・ドイツと対戦。3-1で撃破して4強入りし、2大会ぶりのメダルを確定させた。決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦では2-3で敗れたドイツとの再戦。第1試合には世界ランク3位の張本智和が登場した。世界13位のドゥダを相手に張本は序盤からエンジン全開。「チョレイ！」の雄叫びを何度