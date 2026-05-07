お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多華丸（56）が、7日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演し、今年の福岡県人会での裏話を披露した。東京で活動する福岡県出身の芸能人らが集う親睦会として始まり、今年はコロナ禍の前以来、7年ぶりに開催。俳優・陣内孝則、歌手・小柳ルミ子、「バイきんぐ」小峠英二ら、豪華メンバーが集ったという。相方の博多大吉は出席できず、会の様子に興味津々だった。華丸は「小柳ル