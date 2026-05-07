中道改革連合は７日、「安定的な皇位継承に関する検討本部」を国会内で開き、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案を認める方向でおおむね一致した。結婚後の女性皇族の夫と子に皇族の身分を付与するかどうかは、個別事情を踏まえて判断する。党内手続きを経て、今月中旬にも開かれる与野党の全体会議で党見解を表明する。笠浩史本部長が同日、党見解の原案を示した。全体会議で議論を進めている〈１〉女性皇族が結婚後