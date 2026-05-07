今季のCLファイナルのカードが決まった。アーセナルと、昨季の王者であるパリ・サンジェルマンだ。アーセナルはレヴァークーゼン、スポルティングCP、アトレティコ・マドリードを、PSGはチェルシー、リヴァプール、バイエルンを下してファイナルにコマを進めた。両チームは対照的な特長を持っている。アーセナルは堅守で、決勝トーナメントでは6試合を戦って、わずか2失点。ロースコアのゲームを制してきた。一方のPSGは6試合で18