近年、国際サッカー連盟（FIFA）が新たに発足した大会「FIFAシリーズ」というものをご存知だろうか。この大会はFIFAが2024年から始めた異なる大陸連盟に所属する代表チーム同士の対戦を促進する新たなプロジェクトで、普段ほとんど対戦しない大陸同士の代表戦を、FIFA主導でまとめて開催するというこれまでにない新しい形式のプラットフォームだ。この大会は偶数年の3月の代表ウィーク期間に開催され、4チームずつが1つの開催国に