◆卓球世界選手権団体戦第８日（５日、英ロンドン）３戦先勝の決勝トーナメント準々決勝が行われ、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空、戸上隼輔（井村屋グループ）で臨んだ世界チームランク４位の日本男子が、２２年大会銅以来、２大会ぶりのメダルを確定させた。２日のリーグ戦の初戦で２―３で敗れた同５位の宿敵・ドイツに３―１で雪辱し、９日の準決勝に進んだ。第１試合でシングルス世界ランク３位のエース・張本智