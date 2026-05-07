先ほど取引が始まった7日のニューヨーク株式市場では、中東情勢の緊張が緩むとの期待感などから、株価が上昇しています。ニューヨーク株式市場は7日、アメリカとイランによる戦闘終結に向けた取り組みが進むとの期待感のほか、AI関連を中心に好調な企業業績が下支えし、買い注文が先行しています。ダウ平均株価は取引開始直後、一時、200ドルあまり値上がりし、5万ドルの大台を回復しています。一方、ニューヨーク原油市場では、中
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 飼い犬落ち救助の女性死亡 山梨の渓谷、滝つぼに
- 2. “渡辺翔太”と名乗る人物から投資話 佐世保市の50代女性が現金約460万円の詐欺被害《長崎》
- 3. ヒトから感染「アンデス型」確認
- 4. スイスでハンタウイルス感染確認
- 5. 「父じゃない」に怒り男児殺害か
- 6. 下校途中の7歳男児 はねられ死亡
- 7. 生協 配達容器に直接排尿は否定
- 8. アンジェラ・アキ「盲腸が破裂」
- 9. 草なぎ剛 第1子の誕生を発表
- 10. 「太鼓の達人」に無断ヤスリがけ
- 1. 飼い犬落ち救助の女性死亡 山梨の渓谷、滝つぼに
- 2. “渡辺翔太”と名乗る人物から投資話 佐世保市の50代女性が現金約460万円の詐欺被害《長崎》
- 3. 「父じゃない」に怒り男児殺害か
- 4. 下校途中の7歳男児 はねられ死亡
- 5. 生協 配達容器に直接排尿は否定
- 6. 運転手「速度の見極め甘かった」
- 7. 犬の救出で滝つぼ転落 女性死亡
- 8. 磐越道事故 無許可営業で運行か
- 9. 秋田犬ナンバー 1.5万件を突破
- 10. ハンタウイルス 船内で5人に感染
- 1. クマ目撃情報「ついに都内でも」
- 2. バス死亡事故「みんなやってた」
- 3. 客室で焼き肉 火災報知器が作動
- 4. 指詰め 細木数子さんめぐり証言
- 5. 不満叫ぶ高齢者「黙らせた一言」
- 6. 催事出店者の衛生管理を三越謝罪
- 7. 阪神高速に飲酒チャリが誤進入
- 8. 「パパ活」夫を崩す妻の言動
- 9. バス事故に「悔しくて仕方ない」
- 10. 「低血圧」に陥る人が増えたワケ
- 1. ヒトから感染「アンデス型」確認
- 2. スイスでハンタウイルス感染確認
- 3. 中国「崖ブランコ」で転落死
- 4. ハンタウイルス感染 42件に拡大
- 5. メキシコ 驚異的な速度で沈下
- 6. 約200万円の貯金で移住できる国
- 7. 近縁コロナ アジア大規模移動か
- 8. 「あるはずのない」大気を発見
- 9. アカ閉鎖…背景に「中国の禁忌」
- 10. エプスタイン氏遺書? 公開される
- 1. 「ロキソニン」など値上げ実施へ
- 2. かつや「売れすぎ」メニュー復活
- 3. 「徹夜できる?」→即内定の返答
- 4. 株価下落中のカーブスは良い銘柄
- 5. 「舐められやすい人」の特徴とは
- 6. リニア新幹線開業へ…課題山積み
- 7. 円買いにドル売り 介入の背景
- 8. 専業主婦がパートで働くと損?
- 9. バッテリー寿命延ばすコツ 解説
- 10. 「1億円」持っている人の共通点
- 1. スマホの最新売れ筋ランキング
- 2. 百発百中の「毛抜き」に共感続々
- 3. 「Google垢BAN」増加か 自衛策は
- 4. NHK、「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」をNHK ONEで全競技・全種目配信。スマホ/TV向けアプリで快適視聴
- 5. THE NORTH FACEが最大45％OFFに
- 6. キャンペーン：ジェットスター国内線が対象の「スーパースターセール」 片道3,000円台も 5月8日（金）より販売開始
- 7. ソフトバンクの最新エクスペリアスマホ「Xperia XZs 602SO」を写真と動画で紹介――見た目やサイズはXZと変わらず、新たに4GB RAMやMotion Eyeカメラを搭載【レポート】
- 8. 【アフリカ発！Breaking News】警察官がいきなり市民に発砲？！言い訳は「車の衝突音が銃声に聞こえたから」（南ア）
- 9. スマホでレシートを撮影するだけ、あとは全自動で家計簿が完成する「Dr.Wallet」の使い倒し方＆活用法
- 10. SSDに512GB100ドル時代間近か。128GB版35ドル、512GB版105ドルの激安2.5型TLC SSDが発表
- 11. 渡辺竜王など将棋棋士4人が自腹で馬券を爆買い！ニコ生で競馬対決をお届け
- 12. 「大人のオモチャ」製造工場に潜入、どのようにして作られているのか？
- 13. intel搭載のMac Win11が動作不可
- 14. 働かぬおじさんvs月3000円のAI
- 15. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 16. MacBook NeoとAir、ヨドバシAkibaで拮抗する2強の選び方 - 古田雄介の家電トレンド通信
- 17. IIJmio「スマホ大特価セール」に「Xiaomi 15T」や中古iPhoneなど追加
- 18. 1.4倍テレコン内蔵の望遠ズーム「NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S」が開発発表
- 19. 角型ではなく「丸型」のGNDフィルターが普及する？ 米フィルターブランドMAVENのマグネット式アダプター
- 20. 【スマホ特価速報】iPhone 17が一括6万9800円？GW限定の最新キャッシュバック施策まとめ
- 1. 「妥協したら…」尚弥が引退言及
- 2. 【卓球】日本男子 2大会ぶりメダル確定！ドイツに雪辱 圧巻2勝の張本智和は絶叫＆ハグで喜び爆発
- 3. 堀江氏が作った球団 厳しい現実
- 4. 守田英正がリーズ入りに横やりか
- 5. なぜSMAP去りオートレーサー転身
- 6. 荒川さんと2Sの美少年→美青年に
- 7. 世界卓球で日本男子がメダル確定
- 8. 岡本和真 もう1つの能力に注目
- 9. 越谷アルファーズ HCが退任へ
- 10. 劇的勝利王者再び首位に返り咲き
- 1. アンジェラ・アキ「盲腸が破裂」
- 2. 草なぎ剛 第1子の誕生を発表
- 3. 「全員集合」特番の演出が大不評
- 4. 細木数子さんvsHG「放送事故」
- 5. 俳優の大葉健二さん死去 72歳
- 6. 板野友美の独立「悪手に感じる」
- 7. 「うまいこと」言えず アナ謝罪
- 8. 前山剛久さん タイミー断られる
- 9. アンジェラ・アキ 緊急手術報告
- 10. 洗い物任せていい? 投稿に批判
- 1. 池袋パルコに気鋭デザイナー自ら作るショップ「MEI-TEN」がオープン。アキコアオキやケイスケヨシダなど
- 2. UNIQLO 50代向けセットアップ
- 3. 退職を拒絶→女性に厳しい対応
- 4. NHK 2世タレントがお気に入り?
- 5. 混ぜるとダメ? 離乳食の落とし穴
- 6. 子宮頸がん検診 未受診の理由は
- 7. セブン 人気パン6品が100円に
- 8. セブンの「和スイーツ」紹介
- 9. LOWRYS FARM×池端杏慈♡透明感あふれる2026夏ビジュアル公開
- 10. 彼氏逃走 ギャルが養育費コール
- 11. アディダス オリジナルス×ファレル・ウィリアムスの新コレクション、パステル&アディカラーのシューズやウエアを展開
- 12. 足元からテンション上がる！アクティブデザインが映える【キーン】のスニーカーをAmazonでチェック‼
- 13. UNIQLO マンガUT第2弾発売へ
- 14. 「置き配」の過酷な現実を描く
- 15. 立体フリルと100％遮光生地を店頭で体感、「芦屋ロサブラン」が限定でPOP-UPを開催
- 16. NARS 旅気分のリップで夏メイク
- 17. 「パイの実」に新感覚のお菓子
- 18. ブームの兆し!?京都の西京味噌を使った西京なべを食べてみた
- 19. お呼ばれの際にセルフで出来るシニヨン！
- 20. 「弄ばれるのも、覚悟です…」サラリーマンの最高峰、年収5,000万の外資系金融マンを好きになった女の悲劇