◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(7日、ロンドン)卓球世界選手権の男子団体戦準々決勝が7日に行われ、日本がドイツを破り、銅メダル以上が確定しました。試合はシングルスのみ行われ、最大5試合で先に3勝した方が勝利。3選手が出場し、1・2番手に登場する選手は4試合目以降にも出場します。相手はグループリーグの初戦で敗れた強敵ドイツ。日本は張本智和選手、松島輝空選手、戸上隼輔選手の布陣で挑みました。リベンジを誓う日本は、1