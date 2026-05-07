大相撲の幕内・朝乃山（高砂）が７日、東京・墨田区の部屋の朝稽古で、出稽古に来た伊勢ケ浜部屋を含めた関取衆らによる申し合い稽古で、計１８番相撲を取った。申し合い稽古に参加した総勢９人の中では、唯一の３０代。若い力士に交ざりながらも、得意の右を差して、上手を引いたときの安定感は抜群で、１２勝６敗と大きく勝ち越した。「伊勢ケ浜部屋があまり来ることないもないので、滅多にない機会。今日は勝敗関係なく番数