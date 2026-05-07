ボートレース住之江の「２０２６ラピートカップ」は７日、準優勝戦３番主部の５日目が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。上田龍星（３０＝大阪）５日目準優９Ｒを２コースから差して勝利し、優出一番乗。「直線は準優ではいい人と一緒くらい。中堅上位はある」と舟足も上々だ。すでに秋末秦悟を弟子にしているが、今節デビュー節を迎えている野村羽玖が新たに加わった。「本人からお願いしますって来たんです」と