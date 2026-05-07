ボートレース大村の「長崎新聞社杯」は７日、開幕した。真庭明志（４２＝長崎）は初日９Ｒに３号艇で登場。３コースからコンマ１５のＳを決めるとイン高橋竜矢の懐にまくり差しハンドルが入りかけたが、惜しくも届かず２着でゴールした。レース後は「差さったと思ったけど、高橋君に乗り方でやられたわ」と勝者に脱帽。「伸び寄りでいいけど、出足は甘い。気温が上がると重い」と近況好調な相棒２３号機の底上げを図る。当