メ～テレ（名古屋テレビ） 7日夕方、三重県津市で、小学1年の男子児童が下校中に、ワンボックスカーにはねられ死亡しました。 警察によりますと、7日午後3時ごろ、津市高茶屋の県道で津市の小学1年生松田斗李さん（7）が小学校から下校中に道路を横断していたところ、ワンボックスカーにはねられました。 松田さんは、胸などを強く打ち病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。 ワンボックス