格闘家・朝倉未来（33＝JAPAN TOP TEAM）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。格闘家・平本蓮（27＝剛毅會）から動画の内容をディスられた件について言及した。朝倉は「BreakingDown19.5 ミニオーディション公言」というタイトルでYouTube動画をアップ。そこでRIZIN2戦2勝の実績を持つ金剛駿とスペシャルエキシビションを行う流れとなったが、朝倉は強烈な右フックで即KOしていた。この動画について、平本は「本当こ