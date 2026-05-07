女子スキージャンプの高梨沙羅（２９）が７日のＴＢＳ「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」に出演した。スロベニアで生活しており、ミラノ・コルティナ五輪後に一時帰国中と紹介された。ウエーブ髪に女子力の高い白コーデで登場。「山の麓で、人間よりも動物のほうが多いくらいの所に住んでます。ジャンプ台も自転車で１０分くらい」とスロベニアでの生活を語り、櫻井翔が「そもそもバラエティって出るんですか！？」と笑わせた。ネッ