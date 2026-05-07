サッカー元日本代表でＪ１神戸のＦＷ大迫勇也の妻でモデルの三輪麻未が７日、自身のインスタグラムを更新。「春の光りとともに、待望の第三子を出産いたしました」などと報告した。生まれたばかりの赤ちゃんの小さな足を、２人の両手で包み込むようにした写真を投稿した三輪。周囲への感謝をつづると同時に「三人の子供達とともに、かけがえのない日々を大切に重ねてまいります」とつづった。ハッシュタグをつけて「＃ドイツ