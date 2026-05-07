中国外交部の林剣報道官は5月7日の定例記者会見で、トランプ米大統領の訪中期間中の協力事項について、「トランプ米大統領の中国訪問に関して、中米双方は意思疎通を継続している。具体的な問題については、現時点で提供できる情報はない」と述べました。（提供/CGTN Japanese）