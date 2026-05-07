磐越自動車道のマイクロバス事故で、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで福島県警が逮捕した新潟県胎内市の無職若山哲夫容疑者（68）は、2025年3月までの3年間、胎内市の会計年度任用職員としてマイクロバスの運転手をしていた。市によると「勤務態度はしっかりとしていた」といい、事故を起こしたことはなかった。市によると所属は総務課で、月に4、5回ほどイベントがあった際、駅から会場まで職員や参加者を市所有の