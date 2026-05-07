ヤクルト、ソフトバンク、メジャーで活躍した五十嵐亮太氏（46）と日本ハムなど3球団でプレーした中田翔氏（37）がパーソルパ・リーグTV公式チャンネル「月曜日もパテレ行き」に出演。ここまでの戦いを踏まえて現時点での優勝チームを予想した。やはり2人が注目したのは首位を走るオリックス。チーム防御率3・56はリーグ5位、チーム打率・246はリーグ2位、チーム本塁打数23はリーグ4位と抜けた部分はないが、21勝12敗と強