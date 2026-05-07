4人組ロックバンド・T-BOLANの森友嵐士さんが5日、全国47都道府県を巡る『T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』の高知公演からステージ復帰を果たしました。T-BOLANは4月24日の和歌山公演、25日の奈良公演を、森友さんの体調不良によるドクターストップのため中止に。当時、森友さんはSNSで「最後までステージに立つ方法を探した。でも、ドクターストップだった。本当に悔しい」とつづっていまし