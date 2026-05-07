シンガー・ソングライター、アンジェラ・アキ（48）の公式サイトが7日更新され、緊急手術により、全国ツアー「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」の千葉公演など3公演が延期、中止となったことが発表された。公式サイトでは「5／15(金)千葉松戸公演、5／17(日)新潟公演、5／19(火)石川公演についてのお知らせ」と題して発表。「4／28(火)に腹痛などの症状があり緊急搬送され、医師から『穿孔性虫垂炎による腹膜炎』と診断され、緊