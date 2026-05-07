きょうの為替市場、ドル円は１５６円台でのレンジ取引が続いており、落ち着いた値動きとなっている。米国とイランの和平合意への期待から、ドルが戻り売りに押されておりドル円も上値が抑制されている。 連休中も日本の財務省が介入を実施していた可能性が観測されている。日銀が７日公表した８日分の当座預金増減要因の予想値と介入要因を含まない市場推計の差から、連休中の５月１－６日に約４．６８兆円規模の円買