こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した星形成領域「AFGL 5180」。ふたご座の方向、約6500光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した星形成領域「AFGL 5180」（Credit: ESA/Hubble & NASA, J. C. Tan (Chalmers University & University of Virginia), R. Fedriani (Chalmers University); Acknowledgement: Judy Schmidt）】赤外線の観測データを赤色やオレンジ色に着色することで現れた複雑な雲と、その隙間