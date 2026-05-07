ロックバンド・怒髪天とお笑いコンビ・ドンデコルテのツーマンライブ『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部- Vol.10』の開催が決定しました。『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部-』は、ロックバンドと芸人が共演する企画ライブ。2023年2月に行われた初回には、ゲスの極み乙女とさらば青春の光が出演。以降も、ハルカミライと見取り図、Hump Backとヨネダ2000、くるりと空気階段など、豪華な顔合わせが続いています。10回目となる今回、出