スマホに写った自分を見て、「こんなに老けていたっけ…？」とショックを受けた経験はありませんか？実はこれ、年齢のせいだけではなく、光・角度・表情などの“撮られ方”で大きく変わるんです。そこで今回は、今すぐ使える「若見え写真」を叶える簡単テクを紹介します。自然光＋斜めアングルで“フェイスライン補正”最も重要なのは光と角度の合わせ技。蛍光灯の真下や逆光では顔に影が入り、シワやたるみが強調されやすくなりま