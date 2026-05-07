同じように接しているはずなのに、どこか反応が変わってきた。そんな男性の変化に気づいたことありませんか？男性は本命相手に対して、無意識の内に“テンションの上がり方”が変わります。“会えたとき”の反応が違う男性は本命相手には、会った瞬間のリアクションが自然と大きくなるもの。言葉が少なくても、表情や声のトーンで嬉しさが伝わってくるでしょう。この“会えたときの反応”こそ、男性の本音なのです。“話していると