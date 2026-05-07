男性に対して「交際は無理だな」と女性が思うように、男性も同じく「交際は無理だな」と判断するもの。そこで今回は、男性から「恋愛対象外にされやすい女性」の特徴を紹介します。｜めんどくさい性格をしている恋愛関係に限らず、めんどくさい性格の女性を男性は避けるもの。特に、わがまま、感情の起伏が激しい、裏表がある、極度にネガティブな性格の女性に対しては「接点さえ持ちたくない」というのが男性の本音です。｜明らか