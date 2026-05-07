最初は違和感がなかったのに、気づけば男性のペースに巻き込まれている。これ不倫関係のあるあるです。そんな状態になる前に、男性が出している“初期サイン”を見過ごさないようにしましょう。予定の決め方が曖昧「空いたら連絡する」「タイミングが合えば」など、具体的な約束にならないまま、流れで会うことが増えていく。この段階で男性の言いなりになってしまうと、関係の主導権は男性側に寄ってしまいます。会う時間が限定さ