【ワシントン＝池田慶太】米ＮＢＣニュースは６日、米国のトランプ政権がホルムズ海峡での船舶誘導作戦を中止したのは、事前通告のなかったサウジアラビアが激怒し、自国の空軍基地使用や領空通過を認めないと米軍に伝えたことがきっかけだったと報じた。米当局者の話としている。ペルシャ湾で足止めされた船舶の通航を支援する米軍の作戦は４日に始まり、５日にトランプ米大統領が中止を発表した。イランとの戦闘終結に向けた