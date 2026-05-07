ノア２３日の京都大会で開幕する「ネオ・グローバルタッグリーグ２０２６」の出場全１２チームが発表された。本リーグ戦はＡ、Ｂの２ブロック制で開催。６月１６日後楽園ホール大会で両ブロック１位の２チームによる優勝決定戦が行われる。「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」のＧＨＣタッグ王者、内藤哲也、ＢＵＳＨＩ組はＡブロック。ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝）は米ＮＸＴ時代の?盟友?スタリ