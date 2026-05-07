三重県四日市市の矢合川で有機フッ素化合物・ＰＦＡＳが検出されたことをうけ、7日、市民団体が県に原因の調査などを求めた要望書を提出しました。 四日市市内を流れる三滝川水系の矢合川ではおととし、発がん性が指摘されているＰＦＡＳの値が国の定める目標値の60倍以上であったことが市民団体の調査でわかっています。 ＰＦＡＳの濃度は上流にある産業廃棄物処理場の跡地近くで最も高く、市が今年2月に実施した