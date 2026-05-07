２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが７日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・午後１０時）に出演。静岡県内の実家を披露した。この日の番組で自身が東京での一人暮らしを決めたため、両親の住む実家の庭にドッグランをつくってあげたいという親孝行プランを明かした高橋さん。「スケートのために結構、引っ越しをしていて。学校