７日、スティーブ・デインズ上院議員（左）と握手を交わす趙楽際氏。（北京＝新華社記者／李濤）【新華社北京5月7日】中国の趙楽際（ちょう・らくさい）全国人民代表大会（全人代）常務委員会委員長は7日、スティーブ・デインズ議員が率いる米上院議員訪中団と北京で会見した。７日、スティーブ・デインズ上院議員一行と会見する趙楽際氏。（北京＝新華社記者／李濤）